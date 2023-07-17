Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ABD'de sıcak hava dalgası 100 milyondan fazla kişiyi etkiliyor: 38 şehirde sıcaklık rekor kırabilir!

        ABD'de etkili olan sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor, 38 şehirde sıcaklık rekor kırabilir

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'nin güneybatısında sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkilerken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

        2

        BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

        3

        Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.

        4

        Yetkililer, sıcaklığın 110 milyondan fazla kişiyi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken, 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

        5

        Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde bazı kamu binaları sıcaktan korunmak isteyenlere açılırken, evsizler mobil kliniklere başvurdu.

        6

        Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini aktararak, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulunmuştu.

        7
        8
        9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #sıcak hava
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Hakkari'de buzul faciası! Kayıp 2 kişi aranıyor
        Hakkari'de buzul faciası! Kayıp 2 kişi aranıyor
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Böyle tören görülmedi!
        Böyle tören görülmedi!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Putin'in Wagner planı belli oldu
        Putin'in Wagner planı belli oldu
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı