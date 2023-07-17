ABD'de sıcak hava dalgası 100 milyondan fazla kişiyi etkiliyor: 38 şehirde sıcaklık rekor kırabilir!

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da sıcaklıklar 53,9, Las Vegas'ta 47,2, Arizona'da 43, Teksas'ta ise 38 dereceye ulaştı.

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Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ABD'nin güneybatısında etkili olan sıcak hava dalgasını "bugüne kadarki en şiddetli hava olaylarından biri" olarak nitelendirdi. NWS, ABD'nin diğer güney eyaletlerinde de sıcaklığın artacağını bildirdi.