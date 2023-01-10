Newport News Polis Şefi Steve Drew, okul yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında olay hakkında bazı detayları paylaştı.

Sınıfta öğretmen ders anlatırken çıkan sözlü tartışmada çocuğun silahını çantasından çıkararak öğretmene bir el ateş ettiğini belirten polis şefi, silah sesi üzerine bir okul çalışanının sınıfa girerek çocuğu kontrol altına aldığını aktardı.

Drew, 6 yaşındaki çocuğun kullandığı 9 milimetre çapındaki silahın annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini söyledi.

Drew, saldırgan çocuğun bir sağlık tesisinde geçici gözaltında tutulduğunu, davranışlarının pediatrik psikologlar ve çocuk koruma servisi yetkililerince değerlendirildiğini ifade etti.

Eylemin “kaza” olmadığını tekrarlayan polis şefi, “Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızda olan soruların 3 katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları, ilgili herkesle yapacağımız mülakatlardan sonra öğreneceğiz.” diye konuştu.

"6 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK SİLAH KULLANMAYI NASIL ÖĞRENDİ, BİLMİYORUM"

Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine polis şefi, “Bakın, 6 yaşındaki bir çocuk silah kullanmayı nasıl öğrendi, bilmiyorum. Belki video oyunları, belki oyuncak silahlar, bunun cevabını şu an bilmiyorum. Soruşturma devam ediyor.” şeklinde yanıtladı.

Drew, çocuğun ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini kaydederek, yaşından dolayı çocuğun geçici gözaltı durumuna da 96 saat içinde hakimin karar vereceği bilgisini paylaştı.

Newport News bölgesi okul idaresi başkanı Dr. George Parker da bölgedeki okullarda standart güvenlik önlemlerinin bulunduğunu hatırlatarak, “Ancak 6 yaşındaki bir çocuğun okula dolu bir silahla geleceğini kim düşünebilirdi? Bu olay, güvenlik önlemlerimizi tekrar gözden geçirmemize neden olacak.” dedi.

6 Ocak’ta meydana gelen ve ülkede 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulu'nda ders sırasında tartıştığı öğretmenini çantasından çıkardığı silah ile vurmuştu.

Vurulan öğretmen durumu kritik olarak hastaneye kaldırılmış, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı bildirilmişti.

Aynı gün gözaltına alınan çocuğun ateşli silaha erişimi nasıl sağladığı, silahın kimin olduğu, kullanmayı nasıl öğrendiği, okula niye getirdiği şeklindeki sorular ise cevapsız kalmıştı.

Daha sonra kimliği açıklanan 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’ın hayatı tehlikeyi atlattığı ve aile fertleriyle konuşmaya başladığı aktarılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.