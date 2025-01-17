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        Haberler Dünya ABD'de TikTok yasağı onandı | Dış Haberler

        ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onadı

        ABD Federal Mahkemesi tarafından TikTok'u yasaklamaya ilişkin alınan karar, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onandı. Bu kararla birlikte TikTok'un 18 Ocak itibarıyla yasaklanması kesinleşti. Siyaset kurumu bir adım atmadığı takdirde karar yürürlüğe girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 18:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:02
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        ABD'de TikTok yasağı onandı
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        ABD'de Federal Mahkeme tarafından alınan kararla TikTok'un yasaklanmasına karar verilmişti. Karar, ABD Yüksek Mahkemesince de onandı. Böylelikle bir değişiklik olmaması durumunda TikTok 18 Ocak'ta ABD'de yasaklanacak.

        TikTok, kullanıcılarına hesap içeriklerini ve bilgilerini depolamaları için imkan tanıyacak. Böylelikle kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçilecek.

        Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok yasağını uygulamayacağına dair iddialar da bulunuyor.

        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump ise "TikTok yasağıyla ilgili karar bana kalmış bir şey. Nasıl bir karar alacağımı göreceksiniz" dedi.

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