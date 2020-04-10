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Brooklyn bölgesinde yaşayan Asyalı bir kadın, çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adam tarafından asitli saldırıya uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Asyalı kadının akşam saatlerinde çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adamın kendisine arkadan yaklaşıp kafasından aşağıya asit döktüğü ve hızlıca kaçtığı görüldü.

Çin´in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü ABD´de, bu tip ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği ifade edildi.

EN ÇOK VAKA ABD'DE

Amerika Birleşik Devletleri, şu ana kadar koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Şu ana kadar 460 binden fazla vakanın tespit edildiği ABD, dünyada en çok vaka görülen ülke olurken, 16 binden fazla can kaybıyla İtalya'dan sonra en çok ölümün görüldüğü yer oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte, Asyalılara yönelik ırkçılığın da arttığı ülkede, Başkan Donald Trump'ın koronavirüsü 'Çin virüsü' olarak tanımlaması tartışmalara neden olmuş ve ırkçılığı körüklediği yönünde eleştiriler almıştı.