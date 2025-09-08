Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'deki ankete göre, halkın yüzde 56'sı Trump'ın Başkanlık performansından memnun değil | Dış Haberler

        ABD'deki ankete göre, halkın yüzde 56'sı Trump'ın Başkanlık performansından memnun değil

        ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 56'sının, Donald Trump'ın Başkanlık performansından memnun olmadığı belirlendi. Ankete katılan dört kişiden sadece biri, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı barışla sonlandırabileceğini düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin yarısından fazlası Trump'tan memnun değil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, katılımcılara, Trump'ın performansı, ekonomi ve göç politikaları, gümrük tarifeleri, ulusal güvenlik ile uluslararası konulardaki tutumuna dair görüşleri soruldu.

        Buna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın yetkilerini genişlettiği görüşündeyken, yüzde 56'sı da başkanlık performansının olumsuz olduğunu düşünüyor.

        Göç politikalarında Trump'ın yaklaşımına karşı çıkanların oranı ise yüzde 54. Rusya-Ukrayna savaşında Trump'ın çabalarının "barışı sağlayacağını" düşünenler yüzde 27'de kalırken, çatışmaların süreceğini öngörenler yüzde 43 oldu.

        Ayrıca, Trump'ın şehirlere Ulusal Muhafız görevlendirmesini desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 58 olarak tespit edildi.

        Ekonomi ve enflasyon endişesi öne çıkıyor

        Katılımcıların yüzde 64'ü, Trump'ın enflasyonla mücadelede politikalarını onaylamadığını belirtti. Kendi kişisel mali durumlarının, Trump döneminde "daha kötü" hale geldiğini söyleyenlerin oranı yüzde 50 oldu.

        Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda halkın yüzde 71'i, tarifelerin fiyatları kısa vadede artıracağını düşünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı