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Haberler Dünya ABD'deki vekillerden Ohio'daki 'kimyasal felaketin' aydınlatılması çağrısı
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ABD'li vekillerden Ohio'daki 'kimyasal felakete' neden olan kazanın aydınlatılması çağrısı

Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden milletvekilleri, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın aydınlatılması için Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e çağrıda bulundu.

ABD'deki vekillerden Ohio'daki 'kimyasal felaketin' aydınlatılması çağrısı
AA

ABD Kongresinin üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinden milletvekilleri, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın aydınlatılması için Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e çağrıda bulundu.

Ohio eyaletindeki Doğu Filistin kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan yük treninin çok sayıda vagonunun raydan çıkmasının ardından, zehirli kimyasalların yayılarak bölge halkı ve canlılara zarar vermesi üzerine bir grup Kongre üyesi, Ulaştırma Bakanlığından konunun aydınlatılmasını talep etti.

Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve J. D. Vance, Norfolk Güney demir yolunda yaşanan kaza üzerine Ulaştırma Bakanı'na yazdıkları dilekçede, ABD'nin yük trenleriyle ilgili güvenlik sistemi ve daha dayanıklı demir yolu inşası için ne gibi önlemler alındığına yönelik bilgilendirilmek istediklerini kaydetti.

Senatörler, kaza sonrası yayılan kanserojen kimyasalların bölgedeki hava ve suyu kirlettiğine dikkati çekerek, vagonlardan birindeki mekanik bir arızanın kazada kritik bir rol oynamış olabileceğine işaret etti. Ayrıca demir yolu şirketlerinin daha az işçi ile daha çok sefer yaptıklarını belirten senatörler, "İki demir yolu işçisi ve bir stajyerden oluşan mürettebatın 150 vagonu etkin şekilde kontrol edip edemeyeceğini sormak mantıksız değil." ifadesine yer verdi.

Diğer taraftan, son yıllarda demir yollarındaki benzer kazaların sayısında artış yaşandığını kaydeden senatörler, Ulaştırma Bakanlığının bu konudaki çalışmaları ve kazayla ilgili kendilerini bilgilendirmelerini istedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Vekil Ilhan Omar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu kazanın bölge sakinlerinin sağlık ve refahına uzun yıllar sürecek olumsuz etkilerinin olacağı görüşünü savunarak, "Ulusal medyanın bu konuya ilgisiyse neredeyse sıfır." ifadesini kullandı. Omar, Kongre'de konuya ilişkin soruşturulma açılması ve Bakan Buttigieg'ın konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Vekil Ted Cruz da Omar'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tamamen katılıyorum." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma Bakanı Buttigieg ise iki vekilin paylaşımları üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"İki partili bu yeni uzlaşıya şahit olmaktan memnun oldum. İşe demir yolu güvenliği ve bu alanda Ulaştırma Bakanlığına uygulanan kısıtlamaları azaltmak için Kongre'nin atabileceği acil adımları tartışarak başlayabiliriz. Bizi arayın, güzel işler yapabiliriz."

Bakan Buttigieg, daha önce yaptığı paylaşımda, 2015'te kabul edilen, demir yollarında fren sistemiyle ilgili düzenleme içeren yasanın 2018'de Donald Trump yönetimi tarafından kaldırıldığına işaret ederek, Kongre tarafından Bakanlığın faaliyetlerinin kısıtlandığını öne sürmüştü.

OHIO'DA 'KİMYASAL FELAKET' MUAMMASI

ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazmıştı.

Ohio Valisi Mike DeWine'ın olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden muhabirin polis tarafından gözaltına alınması, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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