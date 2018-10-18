Ross, Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström'le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

AB ve ABD arasındaki ticari konularda yapılan görüşmelerin çok yavaş ilerlediğine dikkati çeken Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın sabrının yakında bitebileceğini söyledi.

Ross, AB ile ticari konularda yapılacak müzakerelerin beş yıllık bir proje olmaması gerektiğini, bu alanda hızlıca ilerlenebileceğini dile getirdi.

AB Komisyonu Üyesi Malmström ise ABD tarafının gerçekleştirilen ticari görüşmelere samimi bir şekilde ilgi göstermediğini ifade etti.

Toplantıda, daha önce liderler seviyesinde gerçekleştirilen görüşme sonrası genel durumu ele aldıklarını belirten Malmström, "ABD ile henüz müzakerelere başlamadık." ifadesini kullandı.

AB tarafı olarak sanayi ürünlerindeki gümrük vergilerine yoğunlaşacak bir değerlendirme çalışmasına başlanılması önerisinde bulunduklarını anlatan Malmström, ABD tarafının bu konuyla ilgilenmediğini belirtti.

Süreç

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ticari gerginliği azaltmak için temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmeden otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı kısıtlamaları sıfırlamaya yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı.

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı. AB, kritik olan otomotiv sektörüne, ABD ile ticari müzakereler sürdükçe ilave gümrük vergisi uygulanmamasını sağlamıştı.

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