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Acıya duyarlı kişilerin Covid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü

ABD'de yapılan bir araştırmada, acı tatlara karşı duyarlı kişilerin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü

ABD'den çarpıcı araştırma! Acı tatlara duyarlı olanları ilgilendiren haber! - Haberler
ABD'den çarpıcı araştırma!
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AA

ABD'deki Louisiana Sinüs ve Burun Uzmanları Merkezinden araştırmacılar, tat alma duygusu ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 2 bin kişiyi inceledi.

3 AYRI GRUBA TEST YAPILDI

AA'nın Daily Mail kaynaklı haberine göre, çalışmada, acı tatları algılamayanlar, acıya karşı duyarlılar ve ortalama tat alanlar olarak 3 gruba ayrılan katılımcılara Covid-19 testi yapıldı.

Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ortaya konuldu.

DAHA FAZLA NİTRİT OKSİT KORONAVİRÜS PARTİKÜLÜNE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini öne sürdü.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Henry Barham, dilin tat tomurcuklarında bulunan acı tat reseptörü T2R38'in, uyarıldığında, solunum mukozasında virüslerin daha fazla çoğalmasını önlemeye veya öldürmeye yardımcı olmak için nitrik oksit üreterek yanıt verdiğini kaydetti.

ACI TATLARA DUYARLI KİŞİLERİN HASTANEDE YATMA İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

Araştırma kapsamında acı tatlara duyarlı kişilerin virüs nedeniyle hastaneye yatırılma ihtimalinin de daha düşük olduğu belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları Jama Network Open dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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