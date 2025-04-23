ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar

Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145'lere kadar çıkması, ABD Başkanı'nın Fed Başkanı Powell hakkındaki olumsuz açıklamaları ile birlikte piyasalarda yaşanan gerilim sonrası ABD Başkanı Trump ve ekibinden geri adımlar geldi.

Oval Ofis'te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin soruları yanıtlayan Trump "Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" dedi.

Temasların sürdüğünü belirten Trump "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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"ÇİN'A KARŞI İYİ OLACAĞIZ, JINPING İLE HARİKA İLİŞKİMİZ VAR"

Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı. ABD Başkanı, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Jinping ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak." ifadelerini kullandı.