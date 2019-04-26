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Amerikan Washington Post gazetesinin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, bu talimatı Rusya'nın anlaşmalar dışında kalmış nükleer silahlarına yeni sınırlama getirmek amacıyla verdiği kaydedildi.
Ayrıca Çin'in nükleer kapasitesini ilk kez yeni bir anlaşma kapsamına almanın yanı sıra Pekin'in stratejik askeri kabiliyetlerini teyit etmenin de bu çalışmalar çerçevesinde amaçlandığı öne sürüldü.
Hazırlık çalışmalarının henüz başladığı ifade edilirken, bu tür anlaşmaların müzakerelerinin yıllar aldığı ve Beyaz Saray'da ilk döneminin bitmesine iki yıl kalan Trump'ın, Çin ve Rusya ile gerginliği tırmandırdığı bir ortamda bu çabasını sonuçlandırabileceği konusunda şüpheler olduğu belirtildi.
"SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİNİ YANSITMAYACAK"
Haberde, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkilinin, "Başkan'ın talimatı, daha kararlı, daha çok silahı içine alan ve sadece Rusya'yı da kapsamayan bir silahlanma kontrolü anlaşması üzerinde çalışmamıza yöneliktir." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Yetkilinin, bu anlaşmanın Soğuk Savaş zihniyetini yansıtmayacak bir şekilde hazırlanmaya çalışıldığına dikkat çektiği ifade edildi.
'NEW START' ANLAŞMASI 2021'DE BİTİYOR
AA'nın haberine göre; söz konusu talimatın, Çin, Rusya ve ABD'nin nükleer silahlanmaya hız verdiği bir zamanda gelmesi dikkat çekerken, 2011 yılında ABD ile Rusya arasında imzalanan "New START" anlaşmasının süresi de 2021'de doluyor.
Bu tür bir anlaşmanın ABD, Çin ve Rusya açısında çok büyük bir diplomatik başarı olabileceğine işaret edilirken, Trump'ın silahlanma ile ilgili attığı adımlar ve zaman zaman kullandığı ifadeler ise kafaları karıştırdı.
Rusya ile 1987'de imzalanmış olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilen ve Çin ile imzalanan ticaret anlaşmalarından çekilirken Pekin'le ticaret savaşının eşiğine gelen ABD yönetiminin, bu küresel rakiplerini yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için masaya nasıl oturtacağı merak ediliyor.
Diğer taraftan Trump geçen haftalarda Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Pekin ile ticaret konusunda bir anlaşmaya vardıktan sonra askeri harcamaları azaltacak bir anlaşma daha yapabileceklerini dile getirmişti.
Trump, "Biz, Rusya ve Çin, nükleer dahil yüzlerce milyar dolarlık silahlar yapıyoruz ki bu gülünç." ifadesini kullanmıştı.
Geçen yıl mart ayında da Twitter hesabından silah yarışına değinen Trump, silahlanmanın kontrol edilemez bir hal almaya başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuda müzakere yapmak istediğini belirtmişti.
Donald Trump, aralık ayında ise Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile silahlanmayı durdurma konusunda masaya oturabileceğini kaydetmişti.
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