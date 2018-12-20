ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Bakanlığın, iki Çin vatandaşına "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütme suçlaması yönelttiğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan bir hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı ileri sürülüyor.

ÇİN HÜKÜMETİYLE BAĞLANTILI OLDUKLARI İDDİASI

Savcılar ayrıca, Zhu Hua ve Zhang Şilong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Christopher Wray de "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak." diye konuştu.

Washington Post gazetesinde yer alan konuyla ilgili bir haberde ABD'nin İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi birçok müttefikinin Çin'i "ekonomik ve teknolojik suistimal" iddiaları nedeniyle kınayacakları öne sürülmüştü.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada’da gözaltına alınmıştı. Mıng daha sonra kefaletle serbest bırakılsa da bu durum Çin ile Kanada arasında krize yol açmıştı.

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