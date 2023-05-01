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ABD'den İsrail'e 'İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme' sözü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için İsrail’le birlikte çalışacaklarını söyledi.

ABD'den İsrail'e 'İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme' sözü
AA

İsrail’de temaslarda bulunan McCarthy, İsrail Meclisinin yaz dönemi açılışı dolayısıyla Genel Kurulda milletvekillerine hitap etti.

İsrail ziyaretinin Temsilciler Meclisi Başkanı sıfatıyla ilk denizaşırı seyahati olduğunu vurgulayan McCarthy, Tel Aviv ile Washington arasındaki bağın "yakın ve sarsılmaz" olduğunu dile getirdi.

"Amerika'nın İsrail'den daha büyük bir müttefiki yoktur." diyen McCarthy, ABD ve İsrail birbirine yakın olduğunda dünyanın "daha iyi ve daha güvenli" olduğunu iddia etti.

Konuşmasında, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını" ifade eden McCarthy, bu amaçla ülkesinin İsrail’le birlikte çalışacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, McCarthy ve beraberindeki Temsilciler Meclisi heyeti, bu ziyareti, İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümünde "dayanışma" göstermek amacıyla gerçekleştirdi.

McCarthy, Batı Kudüs’teki temasları kapsamında ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, McCarthy ile birebir ve heyetler arası görüşmenin ardından ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İsrail devletinin güvenilir dostu" olarak nitelediği McCarthy'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Netanyahu, "O (McCarthy), İsrail-Amerikan ittifakının önde gelen savunucusu olmuştur. Ondan daha iyi bir dostumuz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik ülkesinin tutumunu yineleyen Netanyahu, "İlk ve en acil sorun İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik ortak çabasıdır. İran'ın sınırlarımıza askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

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