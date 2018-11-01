ABD'den Kobani gerginliği açıklaması: 'Doğru yaklaşım işbirliği ve koordinasyon'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü Suriye'nin Türkiye sınırındaki yerleşim yeri Kobani'ye yönelik topçu ateşi açmasına ABD'den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, Washington'da düzenlenen basın toplantısında "Suriye'nin kuzeybatısında ABD askeri personeli de o bölgedeyken gerçekleştirilen tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz" dedi.

Palladino, güvenlik konusunda ABD ile Türkiye arasında 'işbirliği ve koordinasyona dayalı' bir yaklaşımın daha doğru olacağını vurguladı.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2000 askeri bulunuyor. ABD askerlerinin büyük bölümü ülkenin kuzeyinde konuşlanmış durumda. Ana gövdesini Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket eden ABD askerlerinin bölgede SDG'ye askeri danışmanlık yaptığı ifade ediliyor.

ABD ayrıca SDG'nin IŞİD'e yönelik operasyonlarına da hava desteği sağlamaya devam ediyor.

Çarşamba günü ne olmuştu?

Dün Türk ordusunun, Şanlıurfa sınırından, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin siyasi kanadı olan PYD denetimindeki Kobani bölgesine obüs atışı yaptığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın olayla ilgili, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, top atışlarıyla 4 YPG'linin öldürüldüğü, 6 YPG'linin ise yaralandığı belirtilmişti.

Demirören Haber Ajansı (DHA) sınır hattında konuşlu TSK'ya ait askeri araca yönelik taciz ateşi açılması üzerine Kobani'nin batısındaki Siftek ve Körali köylerinde yönelik obüs atışlarının gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Suriye Demokratik Güçleri IŞİD operasyonlarını durdurdu

ABD'nin desteklediği SDG ise taciz atışı iddialarını reddediyor ve yaşananları 'Türkiye'nin provokasyonu' olarak niteliyor.

SDG ayrıca Kobani'ye yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin doğusunda devam eden IŞİD operasyonlarını durdurduğunu da açıkladı.

SDG açıklamasında 'Türkiye'nin saldırıları durmadığı sürece IŞİD'e yönelik operasyonlara devam edilmeyecek' dendi.

SDG'nin kontrolünde bulunan Haseke kentinde ise yüzlerce kişi sokaklarda Türkiye'nin Kobani'ye yönelik top atışlarını protesto etti.

Haseke'de Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 44 yaşındaki Rizan Hamo, "Bu saldırılar IŞİD'in işine geliyor… Uluslararası toplum Türk devletini durdurmalı" dedi.

Türkiye ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonlar düzenleyebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuşmuştu.

Kobani, 2012 yılında Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyinden büyük oranda çekilmesi sonrasında PYD'nin denetimine girmişti.

IŞİD Eylül 2014'te kenti ele geçirmek için büyük bir kuşatma başlatmış, örgüt Ocak 2015'te yoğun çatışmalar ve hava saldırıları ardından kentten çekilmek zorunda kalmıştı.

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