ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi

Nalan Koçak

ABD’yle Papaz Andrew Brunson krizi sürerken, ABD’den hayli imalı bir adım geldiği ortaya çıktı. ABD’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Pensilvanya’daki bir cezaevine nakledildi. Pensilvanya, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yaşadığı eyalet.

Amerikan Federal Mahkum Sistemi’ndeki bilgilere göre Atilla, Pensilvanya’daki Schyulkill Cezaevinde. Serbest bırakılacağı tarih ise sistemde 25 Temmuz 2019 olarak görünüyor. Cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre, burası sadece erkek hükümlülerin tutulduğu orta güvenlikli bir cezaevi. Basındaki bazı haberlere göreyse diğerlerine kıyasla koşulları daha iyi bir hapishane.

Hakan Atilla İran yaptırımları davasında New York Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, geçtiğimiz Mayıs’ta da hapis cezası 32 ay olarak açıklanmıştı. Cezaevinde tutulduğu süre çıkarıldığında cezası 18 ay olarak belirlenmişti. İyi hal nedeniyle de cezada indirim bekleniyordu. Atilla, Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tutuluyordu.

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