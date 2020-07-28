ABD'den Osman Kavala açıklaması!

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ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala, hiçbir suçtan hüküm giymeksizin hapisteki 1000. gününü geçirdi. Birleşik Devler, uluslararası yükümlülük ve taahhütlere saygı duymanın önemini vurgulamaktadır. Türkiye'yi adalet ve hukukun üstünlüğü konusunda kendi taahhütlerine uymaya ve yargılandığı davada adil, şeffaf ve hızlı bir çözüme kavuşulması için gayret ederken Osman Kavala'yı serbest bırakmaya çağırıyoruz."