Rubio'dan "Rusya-Ukrayna yakın zamanda anlaşmazsa zamanımızı ayırmaya devam edemeyiz" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen görüşmelere ilişkin, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Rubio, ABD'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, askeri bir çözümü olmayan bir savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini belirtti.

"ZAMAN VE KAYNAKLARIMIZI AYIRMAYA DEVAM EDEMEYİZ"

Bu sürecin son adımlarının en zor olduğunu dile getiren Rubio, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

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Rubio, Rusya ve Ukrayna'yı olduklarından daha yakınlaştırdıklarını kaydederek, henüz hedefe tam olarak ulaşamadıklarına, bu haftanın kritik olacağına dikkati çekti.

Savaşın "tek çözümünün" Rusya ve Ukrayna'nın "bir şeylerden vazgeçmesinin gerektiği bir müzakere olduğunu" dile getiren Rubio, barış anlaşmalarının güven esasında yapılmadığını vurguladı.