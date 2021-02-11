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ABD'den S-400 açıklaması: "Pozisyonumuz değişmedi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD ile Türkiye'nin ortak menfaatlerine dikkati çekerek, "Ortak önceliklerimiz konusunda iş birliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi anlaşmazlıklarımız konusunda da diyalog halindeyiz." ifadelerini kullandı. Türkiye ile S-400 konusunda "Girit modeli" gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Price, "S-400 konusunda pozisyonumuz değişmedi." yanıtını verdi

ABD'den S-400 açıklaması:
AA

Price, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki protestolara ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Türkiye'nin uzun dönemli ve değerli bir NATO ortağı olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile Suriye'deki savaşı sonlandırmak, terörle mücadele etmek ve bölgedeki kötü niyetlileri caydırmak dahil birçok ortak menfaatimiz var." diyen Price, "Ortak önceliklerimiz konusunda iş birliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi anlaşmazlıklarımız konusunda da diyalog halindeyiz. Daha önce de dediğim gibi kritik konularda Ankara'nın transatlantik ittifakının takip ettiği trende bağlı kaldığını temin ederken ve Türkiye ile menfaatlerimizi korurken, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil değerlerimize de bağlı kalabiliriz." şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre; Türkiye ile S-400 konusunda "Girit modeli" gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Price, "S-400 konusunda pozisyonumuz değişmedi." yanıtını verdi.

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yapacağını da kaydetti.

SUUDİ ARABİSTNA SALDIRISINI KINADI

Sözcü ayrıca, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınadı ve ABD'nin, Suudi Arabistan'ı savunma vaadine bağlı olduğunu yineledi.

Yemen'de Husiler, Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlenmişti.

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