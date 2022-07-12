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Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı
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ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

ABD, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi daha açıkladı. Biden hükümeti Dünya Bankası üzerinden Ukrayna'ya 1.7 milyar dolarlık kaynak sağladı.

ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı
ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı
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AA

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Bankası üzerinden özellikle sağlık çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı yapıldığını duyurdu.

USAID'den yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bütçe yardımı sözü çerçevesinde, USAID, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık ek bütçe yardımı verdi." ifadesine yer verildi.

Dünya Bankası üzerinden yapılacak bu yardımın Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna bütçesinde oluşan açığın kapanmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, son yardımlar ile temel ihtiyaçların karşılanacağı ve özellikle sağlık personelinin maaşlarının ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, USAID'in bugüne kadar Ukrayna hükûmetine 4 milyar dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığı, bu sayede Ukrayna'daki birçok temel ihtiyacın karşılanabildiği bildirildi.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

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