Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD'den Yunanistan'a 2 bin asker ile 700 araçlık sevkiyat!

DHA

ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine donanmaya ait bir gemi ile yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin askerden oluşan bir sevkiyat gerçekleştirdi. Limandaki gemiden indirilen araçlar, birliklere gönderilirken, araçların çokuluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü

ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına 4 gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta  bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan´da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.

LİMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

DHA'da yer alan habere göre ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi. Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, limanın daha geniş bölge için önemli olduğunu söyleyen Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlar'daki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

"DEDEAĞAÇ LİMANININ MEVCUT AVANTAJI"

Pfleger, "Dedeağaç limanı ile Yunan silahlı kuvvetleri ile geliştirdiğimiz işbirliğini vurgulaması ve ilişkilerimizin evrimleştiğini görmekte ne kadar olumlu olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bir kez daha gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Dedeağaç limanının bölgedeki mevcut avantajı ve güvenlik ve ekonomi konusundaki dinamik. Bu dinamiği vurgulamaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak bu dinamiğin beklentisinin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.



"700 ARAÇLA 'TATBİKAT YAPACAĞIM' DEMESİ ENTERASAN"

S Bilişim Danışmanlık'tan siyasi analist Serdar Sement, ABD ordusunun Dedeağaç Limanı'na yaptığı askeri sevkiyatın çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağının belirtilmesine dikkat çekerek, daha önceki sevkiyatların Polonya'dan yapıldığını söyledi. İki yıl önce yapılan tatbikatın 3 taburluk yapıldığının altını çizen Sement, "Bu tatbikata 700 araç katıldığını daha önce görmedim. Önceki tatbikatlarda araçlar en fazla 540'dı. Şu anda 700 araçla 'Tatbikat yapacağım' demesi, enteresan. Dedeağaç'tan da indirilmesi enteresan" dedi.

"ASKERİ SEVKİYAT YAPABİLECEK HALE GELDİ"

ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı askeri ve enerji limanı yapmak için bir süre önce çalışmalara başladığını belirten Sement,  küçük limanın son sevkiyatla kısa süre içinde askeri sevkiyat yapılabilecek hale getirildiğini kaydetti.

"ADALARDAN SONRA YENİ BİR ÜS"

Yunanistan'ın ABD ile olan askeri dayanışmasına dikkat çeken Sement, ABD'nin gözetleme uçaklarının iniş ve kalkışını Girit'teki havalimanından İsrail ile birlikte yaptığını belirterek, "Karadeniz'de yapılacak gözetlemede biz Türkiye olarak hava sahamızı kullandırmıyoruz. ABD bu üssü havadan ve karadan kullanıyor. Almanya ise sığınmacı trafiği için kullanıyor. Adalardan sonra ana karada bir ABD üssü devrim gibi bir şey" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Trump bunu da yaptı! Alay konusu oldu
DÜNYASumo turnuvasına katılan Trump alay konusu oldu
Almanya'dan Yahudilere 'kipa' uyarısı!
DÜNYAAlmanya'dan 'kipa' uyarısı!
İngiltere'de AP seçimlerine Brexit damgası
DÜNYAİngiltere'de AP seçimlerine Brexit damgası
Sanders: Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir
DÜNYA"Trump ve Kim hemfikir: Biden düşük zekalı"
İsveç'teki AP seçimlerinde aşırı sağ sürprizi
DÜNYAİsveç AP seçimlerinde aşırı sağ sürprizi
İspanya'da AP seçimlerinin galibi Sosyalistler
DÜNYAİspanya'da AP seçimlerinin galibi Sosyalistler
Almanya'daki AP seçimlerinde kazanan Yeşiller Partisi oldu
DÜNYAAlmanya'daki AP seçimlerinde kazanan parti belli oldu
Yunanistan erken seçime gidiyor
DÜNYAYunanistan erken seçime gidiyor
ABD'de ormanda kaybolan kadın 17 gün sonra sağ bulundu
DÜNYAHawaii ormanlarında 17 gün
Uçağa geç kalan Meksikalı bakan istifa etti
DÜNYAUçağa geç kalan Meksikalı bakan istifa etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X