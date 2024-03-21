ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı Orta Doğru turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’da temaslarını tamamladı. Blinken, Orta Doğru turunun ikinci durağı Mısır'a geçti.

Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Blinken, görüşmede en az altı haftalık ateşkes ilan edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakere konusunu ele aldı.

Blinken, anlaşmanın sağlanmasının insanların acılarını hafifleteceğini ve kendilerine "daha kalıcı" adımlar atma imkanı sağlayacağını vurguladı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere işaret eden Blinken, "Gittikçe yaklaşıyor. Bence (müzakerelerde taraflar arasındaki) mesafe daralıyor ve bir anlaşma çok mümkün." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de Al Hadath televizyon kanalına açıklamalar yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Masaya güçlü bir öneri koymak için Katar, Mısır ve İsrail ile çok sıkı çalıştık, bunu yaptık. Hamas, bunu kabul etmedi. Başka isteklerle, başka taleplerle geri geldiler. Müzakereciler şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Ancak ben, bunun yapılabilir ve gerekli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Olası anlaşmanın, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlayacağını dile getiren Blinken, "Hamas, temsil ettiğini iddia ettiği insanları biraz olsun önemsiyorsa anlaşmaya varacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.