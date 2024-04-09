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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için İsrail bize bir tarih bildirmedi

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için İsrail bize bir tarih bildirmedi

        İsrail'in Refah'a düzenleyeceğini açıkladığı operasyonla ilgili tartışmalar sürüyor. Beyaz Saray, operasyon tarihiyle ilgili bir bilginin kendilerine iletilmediğini açıkladı. ABD basınındaysa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasının aksine İsrail'in henüz operasyon tarihini belirlemediği iddiası yer aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.04.2024 - 23:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:45
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        ABD'den Refah operasyonuyla ilgili açıklama
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendilerine "Refah'a yönelik askeri operasyon" konusunda herhangi bir tarih iletmediğini ancak mevcut haliyle bölgeye yönelik kara saldırısına karşı olduklarını söyledi.

        Blinken, Britanyalı mevkidaşı David Cameron ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

        İsrail'in sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah'ı işgal etmesine karşı olduklarını hatırlatan Blinken, bu konuda İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

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        Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a kara operasyonu tarihini belirledikleri" yönündeki açıklamasına atıf yaparak, "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok." dedi.

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        İsrail'in bölgedeki sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti.

        Blinken, İsrail heyetinin gelecek hafta Washington'a gelebileceğini ve ilgili görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirtti.

        İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım tırlarının sayısının artırılmasına izin verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren ABD'li Bakan, yardımların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

        İsrail ile Hamas arasında bir an önce ateşkes konusunda anlaşılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların yoğun şekilde artmasını istediklerini kaydeden Blinken, bunun şu an kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

        "TARİH BELİRLENMEDİ"

        ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi de bugün konuyla ilgili bir iddia paylaştı. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugünkü bir telefon görüşmesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd'a Refah operasyonu için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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