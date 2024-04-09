ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Refah operasyonu için İsrail bize bir tarih bildirmedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendilerine "Refah'a yönelik askeri operasyon" konusunda herhangi bir tarih iletmediğini ancak mevcut haliyle bölgeye yönelik kara saldırısına karşı olduklarını söyledi.

Blinken, Britanyalı mevkidaşı David Cameron ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

İsrail'in sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah'ı işgal etmesine karşı olduklarını hatırlatan Blinken, bu konuda İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

İsrail'in bölgedeki sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti.

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a kara operasyonu tarihini belirledikleri" yönündeki açıklamasına atıf yaparak, "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok." dedi.

İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım tırlarının sayısının artırılmasına izin verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren ABD'li Bakan, yardımların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında bir an önce ateşkes konusunda anlaşılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların yoğun şekilde artmasını istediklerini kaydeden Blinken, bunun şu an kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

"TARİH BELİRLENMEDİ"

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi de bugün konuyla ilgili bir iddia paylaştı. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugünkü bir telefon görüşmesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd'a Refah operasyonu için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.