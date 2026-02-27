Canlı
        ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'e gidecek

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 19:45
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press’e (AP), ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, daha sonra Rubio’nun İsrail ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan, İran, Lübnan ve Başkan Trump'ın Gazze için 20 Maddelik Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere bir dizi bölgesel önceliği görüşecektir.” ifadelerine yer verildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran ile devam eden nükleer müzakereler ve ABD'nin olası askeri saldırı planları hakkında görüşme yapması bekleniyor.

        AP, geçen hafta da Trump yönetiminden iki yetkiliye dayanarak Rubio'nun 28 Şubat'ta Netanyahu ile görüşmeyi planladığını yazmıştı.

        ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu dün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşirken, ABD ordusunun İran’a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanması devam ediyor.

