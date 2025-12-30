Habertürk
Habertürk
        ABD, Doğu Pasifik'te 'uyuşturucu' iddiasıyla tekne vurdu: 2 ölü

        ABD, Doğu Pasifik'te 'uyuşturucu' iddiasıyla tekne vurdu: 2 ölü

        ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 05:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 05:46
        ABD, Doğu Pasifik'te tekne vurdu: 2 ölü
        SOUTHCOM, X sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, dün uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

        Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.​​​​​​​

        ABD'NİN TEKNELERE YÖNELİK SALDIRILARI

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin Venezuela'da bulunan bir liman bölgesini vurduğu yönündeki haberleri teyit etmişti. Trump, "Venezuela'da teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini vurduk. Bu da büyük bir patlamaya neden oldu. Orada teknelere uyuşturucu yüklüyorlardı. Biz de hem tüm tekneleri hem de o bölgeyi vurduk. Artık o liman orada değil." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

        ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        Öldürüldüğü önü sürülen Hatice, olaydan 2 saat önce market çalışanından el işaretiyle yardım istediği ortaya çıktı

        Öldürüldüğü önü sürülen Hatice, olaydan 2 saat önce market çalışanından el işaretiyle yardım istediği ortaya çıktı. (DHA)  

