Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı | Dış Haberler

        ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

        ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekneyi vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

        SOUTHCOM, sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

        Komutanlığın paylaşımında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü, teknenin ABD'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

        Teknenin Doğu Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği aktarılan paylaşımda, yasa dışı uyuşturucu taşındığının ise istihbarat birimlerince doğrulandığı ifade edildi.

        REKLAM

        Paylaşımda ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknenin uluslararası sularda vurulduğu savunuldu.

        Trump'ın kararnamesi

        ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik