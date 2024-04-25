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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

        ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,5'lik beklentiye karşın yüzde 1,6 büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:23
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        ABD beklentilerin altında büyüdü
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        BD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Büyümenin, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük oran olması dikkati çekti.

        Büyüme oranı beklentilerin altında kalan ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyordu.

        Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı göstermişti.

        İTHALAT ARTTI

        ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımlarında azalış kaydedilirken, ithalat arttı.

        Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,4 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 artmıştı.

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