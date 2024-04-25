ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

BD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Büyümenin, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük oran olması dikkati çekti.

Büyüme oranı beklentilerin altında kalan ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı göstermişti.