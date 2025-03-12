ABD'de enflasyon beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, şubatta ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.8 yükseldi. Böylece aylık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.3, yıllık enflasyonun yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi. TÜFE ocakta ise aylık yüzde 0.5, yıllık olarak yüzde 3 yükselmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA HIZLI GERİLEME

Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 0.3'lük beklentiye karşın yüzde 0.2 arttı. Böylece ocak ayındaki yüzde 0.4'lük seviyesinden anlamlı bir düşüş kaydedilmiş oldu. Çekirdek enflasyondaki yıllık artış da yüzde 3.2'lik beklentinin altında kalarak yüzde 3.1 olarak hesaplandı.

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Şubat ayında barınma endeksi yüzde 0.3 arttı ve genel endeksteki aylık artışın yaklaşık yarısı bu kalemden geldi.

BENZİN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Barınma maliyetlerindeki yükselişe karşın artış, hava yolu ücretlerinde yüzde 4 ve benzin fiyatlarında yüzde 1’lik düşüş yaşandı. Benzin fiyatlarındaki düşüşe rağmen, elektrik ve doğal gaz ücretlerindeki artış nedeniyle enerji endeksi şubatta yüzde 0.2 yükseldi.

Gıda endeksi de şubat ayında yüzde 0.2'lik artış yaşadı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2.6 oldu.

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