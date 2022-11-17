FDA'dan yapay tavuk etine onay 0:00 / 0:00

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Upside Foods adlı şirket, biyoreaktörlerde üretilen gerçek hayvan hücrelerinden yapılan tavukları yakında ABD'de satışa sunabilecek.

Wired'ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'nin aldığı karar, yapay et endüstrisi için bir sonraki önemli kilometre taşı olarak görülüyor. Şimdiye dek küçük ölçekli üretim tesisleri milyarlarca dolarlık fonlar toplayarak yapay et üretme denemeleri yaptı; ancak bu ürünleri halka satamadı.

Yapay eti denemek için davet edilen az sayıdaki insan ise, ürünlerin hala deneysel olduğunu kabul eden bir feragatname imzalamak zorunda kaldı. Şimdi yapay etin halka sunulmasına sadece iki küçük düzenleyici adım kaldı.

SATIŞA İKİ ADIM KALDI

Upside'ın üretim tesisleri için ABD Tarım Bakanlığı'ndan bir teftiş onayına ve gıdanın ABD pazarına girmesi için ise bir teftiş işaretine ihtiyacı bulunuyor. Bu iki adımın hızla sonuçlanacağı öngörülüyor.

Upside CEO'su Uma Valeti, yaptığı açıklamada "Yaklaşık yedi yıldır üzerinde çalıştığımız an bu. ABD pazarına açılmak, dünyadaki her şirketin yapmaya çalıştığı şeydir" dedi.

Upside Foods sadece tavuk etine odaklanmış olsa da, farklı girişimler, sığır eti, tavuk, somon ve ton balığı dahil olmak üzere birçok farklı ürün üzerinde çalışıyor.

ÖNCE RESTORANLARDA TADILABİLECEK

FDA'in kararı, yapay et ürünlerinin yakında denemek için halka sunulabileceği anlamına geliyor, ancak tadımların çok az sayıda seçkin restoranla sınırlı olması muhtemel olacak. Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn, Upside Foods'un ürettiği tavukları San Francisco'daki restoranı Atelier Crenn'de servis edeceğini şimdiden duyurdu.

Valeti, halkın satın alıp evde pişirmeden önce Upside tavuğu ilk kez seçkin restoranlar aracılığıyla tatmasını istediğini dile getirdi.

"GERÇEK ETTEN AYIRT EDİLEMİYOR"

Valeti, "Bunu ilk aşamada şefler aracılığıyla insanlara ulaştırmak istedik. Şefleri bu konuda heyecanlandırmak bizim için gerçekten çok önemli. İyi yemek yapmayı bilen ve ayrıca neyi daha iyi yapabileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulunan en iyi ortaklarla çalışmak istiyoruz" dedi.

Yapay et, bitki bazlı etlerden farklı olarak gerçek hayvan hücreleri içeriyor ve teorik olarak gerçek etin kendisinden ayırt edilemiyor. Hücreler başlangıçta bir hayvandan alınarak, daha sonra dondurulan hücre hatlarına dönüştürülüyor. Bu hücre hatlarından alınan küçük numuneler daha sonra biyoreaktörlere (genellikle büyük çelik tanklar) aktarılıyor ve burada hücreler, hücrelerin bölünmesi gereken besinleri içeren büyüme ortamıyla besleniyor. Hücreler büyüdükten ve yeterli doku türüne ulaştıktan sonra hazır bir hale geliyor.

KİLOSU 17 DOLARA SATILACAK

Tesislerin gelecekte yarım kilosunu 17 dolara (yaklaşık 317 lira) üreteceği etin market ve restoran satış fiyatlarının ise çok daha pahalı olacağı düşünülüyor. Bu fiyat nedeniyle de halka sunulan ilk yapay et ürünlerinin hayvan hücreleri ve bitki bazlı et karışımı olmasının muhtemel olacağı dile getiriliyor. Öte yandan yapay etin uygun fiyatla yaygın üretiminin 10-15 yıl sonra olacağı belirtiliyor.