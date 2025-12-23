Habertürk
        Haberler Dünya ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim droneların ülkede satılmasını yasakladı | Dış Haberler

        ABD, "güvenlik endişesi" gerekçesiyle yabancı üretim droneların ülkede satılmasını yasakladı

        ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), "güvenlik endişeleri nedeniyle" yabancı üretim insansız hava araçlarının ülkede satılmasını yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:23
        ABD, yabancı droneların ülkede satılmasını yasakladı
        FCC'den yapılan açıklamada, ABD'de satılması ya da ülkeye ithal edilmesi yasaklı ürünlerin bulunduğu listeye yeni ekleme yapıldı.

        Yabancı üretim insansız hava sistemlerinin (UAS) ve bunların kritik bileşenlerinin, listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" savunuldu.

        Açıklamada, bu karar için ABD'nin, 2026'da FİFA Dünya Kupası ve 2028'de Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" gibi sebepler gerekçe gösterildi.

        Kararın, halihazırda ABD'de satılmış ürünler için geçerli olmadığı kaydedildi.

        ABD Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi Özel Komitesince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, karara destek verdikleri belirtildi.

        Açıklamada, bu yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı droneların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" savunuldu.

