ABD, Haiti hükümet yetkilisine "suç örgütlerini desteklediği" iddiasıyla vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “çeteleri ve diğer suç örgütlerini desteklediği ve Haiti hükümetinin terörist çetelere karşı mücadelesini engellediği” gerekçesiyle bir Haiti hükümet yetkilisine vize kısıtlamaları getirmek için adımlar atıldığı belirtildi.

Bakanlığın, bu kişinin sahip olduğu geçerli vizeleri iptal edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu yetkilinin ismi paylaşılmadı.

Açıklamada, "ABD’nin Haiti'nin istikrarını desteklemeye kararlı olduğu, özgür ve adil seçimlere yönelik ölçülebilir ilerleme beklediği" ifade edildi.

HAİTİ'DE ÇETE SAVAŞLARI

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran döneminde Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.