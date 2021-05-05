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HaberlerEnerji
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ABD ham petrol stokları 7.7 milyon varil düştü

ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azaldı. 

ABD ham petrol stokları 7.7 milyon varil düştü
DHA

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 5.0 milyon 310 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 3.0 milyon 450 bin varil geriledi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD ve Birleşik Krallık imalat sanayi üretimlerinde artışları gösteren verilerin ardından talep kaygılarının azalması da etkili oldu.

Gelişmelerle, Temmuz teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.30 artışla 68.96 dolara, Haziran teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.92 artışla 65.81 dolara yükseldi.

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.

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