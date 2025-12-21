Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD istihbaratı Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığını" değerlendiriyor | Dış Haberler

        ABD istihbaratı Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığını" değerlendiriyor

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi planladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığını" ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya NATO ile geniş çaplı savaştan kaçınıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi planladığı yönündeki haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendirerek, Rusya'nın NATO ile "geniş çaplı savaştan kaçındığı" değerlendirmesinde bulundu.

        Gabbard, Rusya'nın "Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi" planladığını iddia eden haberlere yanıt verdi.

        Haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendiren Gabbard, bu haberlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış çabalarını baltalamayı amaçladığını ve kamuoyunda korku yaratarak savaşın tırmanmasını" teşvik ettiğini savundu.

        Gabbard, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

        ABD istihbaratının, haberde görüşlerine yer verilen Demokrat Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi de dahil karar alıcıları bilgilendirdiğini belirten Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın NATO ile daha "geniş bir savaştan kaçındığını değerlendirdiğini" aktardı.

        Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın mevcut askeri kapasitesiyle Ukrayna'nın tamamını işgal edip kontrol altına alabilecek güce sahip olmadığı ve Avrupa'yı "fethetmesinin" ise söz konusu olmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!