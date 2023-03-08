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ABD, Japonya'ya 1,38 milyar dolarlık E-2D istihbarat uçağı satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 1,381 milyar dolarlık E-2D Gelişmiş Hawkeye Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı'nın satışına onay verdi.

ABD, Japonya'ya 1,38 milyar dolarlık E-2D istihbarat uçağı satışına onay verdi
AA

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya tahmini değeri 1,381 milyar dolar olan E-2D Gelişmiş Hawkeye Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 5 E-2D uçağı, 12 yedek motor, 6 Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi Müşterek Taktik Telsiz Terminali, 5 APY Radar, 5 AN/AYK-27 Entegre Navigasyon Kontrol Sistemi, 12 LN-251 GPS sistemi ve bunlara ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor, teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Fotoğraf: Reuters

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