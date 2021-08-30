ABD'den Kabil'deki saldırılarına ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

AA

Afganistan'daki yerel havalimanlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bölgesel ortakları ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Psaki, Afganistan'dan çıksalar dahi burada terör ile mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Psaki, ABD'nin dün DEAŞ-Horasan hedeflerine yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 ya da 10 sivilin yaşamını kaybettiği haberlerine ilişkin, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki sivil kayıpları önlemek adına, belki de dünyadaki her devletten daha çok adım atıyoruz. Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam ancak Savunma Bakanlığının açıklamasında da belirtildiği gibi hedef alınan araçta patlayıcılar vardı ve bu daha fazla ölüme yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'da yarın sona ermesi planlanan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen kaç ABD vatandaşı olduğunun sorulması üzerine Psaki, "14 Ağustos'tan bu yana 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettik. 14 Ağustos'tan önce Afganistan'da 6 binden az ABD vatandaşı olduğunu tahmin etmiştik ama bize bildirimde bulunmayan birçok kişi ortaya çıktı. Şu anda tam olarak kaç ABD'linin kaldığını belirlemeye çalışıyoruz. İşin en zor yanı çifte vatandaşların henüz ülkeden ayrılıp ayrılmamaya karar vermemiş olmaları." diye konuştu.

​​​​​​​Psaki, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuda Taliban ile de çalışabileceklerini söyledi.

ABD'NİN HAVA SALDIRISI

ABD’nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısı, brifingde tartışmalara neden olurken aracın bomba yüklü olmadığı ve ikincil bir patlamanın yaşanmadığına ilişkin haberler, Kirby’yi zor durumda bıraktı.

Kirby, ikinci bir patlamanın meydana geldiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu ancak bu kanıtları açıklayacak durumda olmadığını söyleyerek ikinci patlamaya ilişkin soruları geçiştirmeye çalıştı.

Saldırının aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Kirby, “Sivil kayıpları olduğuna ilişkin haberlere karşı çıkacak bir pozisyonda değiliz. Şu anda durumu değerlendiriyoruz.” demekle yetindi.

AA muhabirinin, "Bir yerleşim yerinde düzenlendiği dikkate alındığında pazar günkü saldırının yan hasarlara neden olması neredeyse kesindi, o aracı durdurmak için başka bir seçenek yok muydu? Tek seçenek bu muydu?" sorusuna ise Kirby, tehdidin dinamik, hızlı gelişen ve acil olduğunu dikkate alarak o aracı hava saldırısı ile imha ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.

Aynı soruya yanıt veren Tümgeneral Taylor ise söz konusu hava saldırısının "çok yüksek profilli bir saldırıyı önlediğini" ileri sürdü.

Bir gazetecinin, cuma günü Nangarhar'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen DEAŞ-Horasan örgütünün iki mensubunun isimlerinin neden açıklanmadığına yönelik sorusunu ise Kirby, zamanı geldiğinde açıklanacağını belirterek geçiştirdi.

BEŞ ROKETTEN SADECE BİRİ ABD TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Diğer yandan ABD'nin Afganistan’dan çekilme sürecinin sonuna gelinirken Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Amerikan askerlerine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Tümgeneral Taylor, önceki gün yerel saatle 23.00 sularında havaalanına 5 roket fırlatıldığını açıkladı.

Taylor, bu roketlerinin üçünün havaalanı dışına isabet ettiğini, birinin ABD’ye ait C-RAM roketsavar sistemlerince düşürüldüğünü, bir diğerinin ise havaalanına isabet ettiğini ancak çekilme operasyonunu etkilemediğini söyledi.

ABD TALİBAN İLE İLETİŞİM HALİNDE

Çekilmenin sona yaklaşması ile “yanlış anlaşılmaları önlemek ve güvenli ayrışmayı sağlamak amacıyla” Taliban ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Kirby, Taliban’ın şu anda havaalanının hangi kapılarını kontrol ettiğine ve buranın Taliban’a nasıl teslim edileceğine yönelik soruları yanıtlamadı.