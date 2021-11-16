ABD'li senatör Türkiye'ye F-16 satışına karşı 0:00 / 0:00

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.

Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.

Ekim ayında Reuters'ın aktardığı haberde, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD’den F-16 tedarikine ilişkin, "1 milyar 400 milyon dolar F-35ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu.” ifadelerini kullanmıştı.