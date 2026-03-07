ABD'li siyasetçi Luna: Türkiye, yeni İran değildir

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna, X sosyal medya platformundan, Türkiye'ye sahip çıkan açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Üyesi olan Luna, "Türkiye, yeni İran değildir." sözleriyle Türkiye'nin yanında duruş sergiledi.

AA'nın haberine göre; Luna, bu sözleriyle Bennett'in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına tepkisini ortaya koyarken, "Biz (ABD) onlarla ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki göstermişti.

Naftali Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.