HABERTURK.COM

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Amerika'da salgından sonra yeni normalin ne olacağı konusunda bilgi vererek, süresiz olarak el sıkışmaktan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

"GRİP VAKALARINI DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAKTIR"

Cnbc.com'da yer alan habere göre, insanların yaşantılarına kademeli olarak geri döneceklerini söyleyen Fauci, yeni normalin takıntılı bir biçimde el yıkama ve diğeri de el sıkışmasının sonu olacağını söyledi.

Dr. Fauci, "Dürüst olmak gerekirse bir daha asla el sıkışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu, sadece koronavirüs hastalığını önlemekle kalmaz ayrıca muhtemelen grip vakalarını da önemli ölçüde azaltacaktır”dedi.

Dr. Fauci, "Bir toplum olarak tokalaşmayı unutun. El sıkışmamıza gerek yok. Bu geleneği kırmalıyız. Çünkü gerçekte bu, solunum yolu hastalığını bulaştırabileceğiniz en önemli yollardan biri" dedi.

30 YILDIR EL SIKIŞMAMAYA ÇALIŞIYOR

Dr. Fauci el sıkışmama görüşünde yalnız değil. Mayo Klinik Araştırma Grup Direktörü ve Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği sözcüsü Dr. Gregory Poland, yaklaşık 30 yıldır el sıkışmaya son vermeye çalıştığını söyledi.

Poland, "Bu modası geçmiş bir gelenek" diyerek, birçok kültürün, birbirlerine dokunmadan selamlaşabileceğini öğrendiğini söyledi.