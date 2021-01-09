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ABD'de çarşamba günü Trump yanlılarının Kongre'yi basmasının ardından, olayların sorumlusu olarak görülen Donald Trump'a yönelik tepkiler devam ediyor.

Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı bir ankette, halkın yüzde 57'sinin Trump'ın görev süresi bitmeden bir an önce görevden alınmasını desteklediğini ortaya çıkardı.

Ayrıca ankete katılan Amerikalılardan yüzde 70'i Trump'ın çarşamba sabahı yaptığı konuşmada halkı kışkırtacak sözler sarf etmesini onaylamadığını bildirdi.

ABD KONGRE BASKINI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta seçimin galibi Demokrat Partili Joe Biden için yapılacak Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Trump mitingde "Biz Başkan olacağız" demiş ve sonrasında mitinge katılan taraftarları Kongre'yi basmıştı.

5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralananların olduğu olaylardan sonra Trump herkesin barışçıl bir şekilde evine dönmesini istediği bir video yayınlamış, Joe Biden ise Kongre'yi basanların protestocu değil; 'yerli terörist' olduğunu söylemişti.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

Olayların ardından Donald Trump'ın görev süresi dolmadan görevden alınması tartışmaları gündeme gelmişti.