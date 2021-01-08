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Nancy Pelosi, Genelkurmay Başkanı'yla görüşerek Trump'ın askeri yetkilerinin engellenmesini istedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

ABD'de Trump alarmı! ABD son dakika haberleri
HABERTURK.COM

Pelosi, görüşme sonrası Temsilciler Meclisi'ne mektup gönderdi. Mektubunda, Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer ve kendisinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i aradığını, ondan Trump'ı görevden alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.

Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile dengesiz bir başkanın bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."

Pentagon'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Washington Post'un haberine göre Pelosi, Trump'ın azledilmesi talepleri yükselirken, bugün Seçilmiş Başkan Joe Biden'la da görüşecek.

6 Ocak'ta başkent Washington DC.'de bir miting düzenleyen Trump, "Biz Başkan olacağız" demiş ve sonrasında mitinge katılan taraftarları Kongre'yi basmıştı.

Pelosi de daha önce, eğer Başkan Yardımcısı Mike Pence, Anayasa'nın 25. maddesine dayanarak Başkan'ı görevden almaz ise Trump'a karşı yeni bir azil süreci başlatmak üzere Meclis'i toplantıya çağırabileceğinin işaretini vermişti.

Kongre'deki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığı tescillenmişti.

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