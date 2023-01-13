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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

ABD'de hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkisini gösterirken, Alabama eyaletinde meydana gelen kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti

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  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

     

     
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    Ülkenin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.

     

     
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 6 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm." ifadesini kullandı.

     

     
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti.

     

     
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

     

     
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

    Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü
  • ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırgada 6 kişi öldü

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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