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        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 01:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 01:50
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        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
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        Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde ellerinde "Gazze'de soykırım yaşanıyor" ve "Nehirden deniz özgür Filistin" yazılı dövizlerle toplandı.

        Burada grup adına konuşan Ramazan Yılmaz, Filistin halkının 75 yıldır kendi vatanlarında mülteci durumuna düşürüldüğünü söyledi.

        Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Siyonist İsrail rejimi, Refah Sınırı Kapısı'nı işgale başladı. Gazze'de aylardır devam eden sistematik cinayetleriyle 35 bin insanın ölümüne sebep olan bu terör yapısı, Refah'ta katliama hazırlanmaktadır." dedi.

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        HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise 214 gündür İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarını devam ettirdiğini hatırlattı.

        Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini ancak İsrail yönetiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

        "Hamas dünyada barış ve dostluktan yana. Bütün bu iyi niyetlerine rağmen ateşkesi kabul etmeyen vampir Netanyahu terörist devletin lideri yine kan emmek için seferberliğini ilan etti. Masum kardeşlerimize saldırdı. Refah'ta bütün acımasızlığını bugüne kadar gösterdiği gibi daha şiddetli bir şekilde gösterdi."

        Konuşmaların ardından gruptakiler, Filistin ve tüm Müslümanlar için dua etti.

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