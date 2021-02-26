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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield göreve başladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in göreve başladıktan sonraki ilk mesajı, "Birlikte çalışırsak daha güçlüyüz. Çok taraflılık geri döndü, diplomasi geri döndü, ABD geri döndü." oldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield göreve başladı
AA

Greenfield, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven mektubu sunup görevine başladı.

Göreve başladıktan sonra ilk açıklamasını yapan Greenfield, diplomasinin anlayış göstermek, farklılıkları yönetebilmek ve insanları bir araya getirmek olduğunu ve BM'nin ülkeleri bir araya getiren en önemli platform konumunda bulunduğunu söyledi.

ABD'nin, masadayken ve değerleri doğrultusunda hareket ettiğinde barış ve güvenlik için "vazgeçilmez" bir ülke olduğunu belirten Greenfield, insan hakları BM reformları ve dünya genelindeki krizler karşısındaki zorlukların farkında olduklarını, müttefik ve ortakları ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

"Birlikte çalışırsak daha güçlüyüz." diyen Greenfield, "Çok taraflılık geri döndü, diplomasi geri döndü, ABD geri döndü." ifadesini kullandı.

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