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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 435 milyon 100 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 609 milyon 400 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 212 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 63 bin varil azalarak 6 milyon 108 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 128 bin varil artarak 3 milyon 53 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Ekim - 5 Kasım haftasında 10 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 944 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

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