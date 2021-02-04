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ABD'nin petrol üretimi azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Ocak haftasında bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 408 bin varil oldu

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla yaklaşık 475 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil (yüzde 1,8) artışla 252 milyon 200 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 443 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 507 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 128 bin varil artarak 3 milyon 483 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Ocak haftasında bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 408 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,1 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.

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