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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 485 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon varil azalarak 633 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 700 bin varil artışla 235 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 164 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 451 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 581 bin varil artarak 4 milyon 122 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Nisan'da 15 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 357 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

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