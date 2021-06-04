ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 100 bin varil azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 22-28 Mayıs'ta 208 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 242 bin varil olarak gerçekleşti

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 100 bin varil (yüzde 1) azalarak yaklaşık 479 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil azalarak 627 milyon 800 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artışla 234 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 641 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 631 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 889 bin varil azalarak 2 milyon 544 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 22-28 Mayıs'ta 208 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 242 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Yakası’nda taşınmalar yüzde 30 geriledi
ENERJİEv taşıma yüzde 30 azaldı
Bakan Dönmez: Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız
ENERJİ'Enerjide yüzler kulübü için geri sayım'
Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak
ENERJİBakan Dönmez'den Akkuyu NGS paylaşımı
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı
ENERJİElektrik tüketimi mayısta arttı
Karadeniz'deki çalışmalar meyvelerini veriyor
ENERJİ'Yeni gaz keşfi' açıklaması bekleniyor
Brent petrolün varili 71,75 dolar
ENERJİBrent petrol 71 doları aştı
Bakan Dönmez: Alman girişimleri, Türk enerji sektörüne 25 milyar avro yatırım yapıp 15 binin üzerinde istihdam
ENERJİBakan Dönmez’den Alman yatırımcılara çağrı
"Yakın zamanda rüzgarda 10 bin megavatı kutlayacağız"
ENERJİYEKA RES-3'te beklenti 1.6 milyar Euro
Brent petrolün varili 70,48 dolar
ENERJİBrent petrolde artış sürüyor
Küresel enerji yatırımları bu yıl 1,9 trilyon doları bulacak
ENERJİElektriğe 820 milyar dolar yatırım