ABD'nin ham petrol stokları azaldı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) azalarak yaklaşık 437 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 236 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 347 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 221 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 397 bin varil artarak 4 milyon 25 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 3-9 Temmuz haftasında 98 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 834 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.