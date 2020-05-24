AA

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a, hükümetinin terörizmin yenilmesine ve barışın sağlanmasına sunduğu önemli katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Norland'ın dün Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Norland'ın görüşmede, Rus ve diğer yabancı askeri teçhizat ve paralı askerlerin Libya'ya doğru istikrarı bozan akınına son verilmesi gerektiğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başbakan Serrac'ın daha önce görüştüğü gibi, Libya'daki tüm dış güçlerin ülkeden ayrılması ve silahlarını bırakmaya hazır olan Libyalı liderler ihtilafa düştükleri konularda barışçıl diyalog içinde bir araya gelebilmeleri için Trablus'a yönelik gereksiz saldırılar son bulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Norland'ın Serrac'a, resmi güven mektubu sunulması şartları oluşur oluşmaz Libya-ABD arasındaki ortaklığı derinleştirmek için Libya'ya gelme niyetini ilettiği ve Serrac ile tüm Libya halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve tek çözümün Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun şekilde siyasi bir yol haritasından geçtiğini" belirtmişti.

Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkarmayı başaran Libya ordusu, batı bölgelerindeki farklı beldeleri Hafter milislerinden arındırmayı sürdürüyor.