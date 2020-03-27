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ABD'nin Louisiana eyaletinde en genç koronavirüs mağduru 17 yaşında bir genç oldu!

Koronavirüs vaka sayısının 86 bini aştığı ABD'de, Louisiana eyaletinde 17 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı. Basın toplantısında konuşan Vali Edwars, gencin herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını bilmediklerini ve virüsün sınır tanımadığını vurguladı.

ABD
HABERTURK.COM

ABD'nin Louisiana eyaletinde Sağlık Bakanlığı, New Orleanslı 17 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu vakanın, eyalette yaşanan en genç ölüm olduğu kaydedildi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali John Bel Edwards, genç hastanın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden kişinin herhangi bir başka sağlık sorunu olup olmadığının bilinmediği açıklandı.

Vali Edwards, “Bu, herkesin risk altında olduğunu gösteriyor.Nüfusun bir kısmının yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak ciddi ve ağır komplikasyonlarla karşılaşma tehlikesi var. Buna ölüm de dahil" diye konuştu.

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"BU VİRÜS SINIR TANIMIYOR"

 

Vali Edwards "Bu virüs sınır tanımıyor... Gerçekten hedef ayırmıyor. Umarım tüm Louisiana eyaleti bu rakamlara bakar ve en az benim kadar endişe duyar” dedi.

Şu anda eyalette doğrulanmış en az 2 bin 305 vaka var.

Çarşamba günü söz konusu kişinin hayatını kaybetmesiyle, eyalette koronavirüs kaynaklı ölümlerin 83'e çıktığı bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 bin 12'ye, ölü sayısı ise bin 301'e çıktı.

 

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