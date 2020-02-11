ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Jeffrey'nin Başdanışmanı Rich Outzen ise "ABD olarak bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içinde bulunmak istiyoruz. Bu sebeple Türk müttefiklerimizle yakın irtibat içinde olacağız" diye konuştu.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'DEN SURİYE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtilmişti.

Rusya, İran, Hizbullah ve Esad rejiminin "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine dikkatin çekildiği paylaşımda, bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellediği kaydedilmişti.

Paylaşımda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Pompeo, "Dün İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimizin yanındayız." dedi.