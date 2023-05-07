ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü

Reuters ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırı

ABD’de Texas eyaletinde bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda en az sekiz kişi öldürüldü. Dallas kenti yakınlarındaki olayda saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Olay anının görüntülerinde, AVM’nin otoparkında çok sayıda kişinin araçlarını koruma olarak kullandığı görülüyor.

Görgü tanıkları silahlı adamın, AVM çevresindeki kişilere gelişi güzel şekilde ateş açtığını söyledi.

Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

En az yedi kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bunlardan üçünün durumu kritik.

Yerel itfaiye şefi Jonathan Boyd, 6 kişinin olay yerinde, iki kişinin hastanede öldüğünü söyledi.

Polis Müdürü Brian Harvey de, saldırganın, silah seslerini duyan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kurbanlar 5 ila 51 yaş arasında bulunuyor.

Texas Valisi Greg Abbott olayı bir trajedi olarak niteledi ve yerel yetkililere yardıma hazır olduklarını söyledi.

Polis elinde görüntü olan kişilerin yetkililere başvurmasını istedi.

Görgü tanıkları silahlı saldırganın, tamamen siyah giyindiğini ve askeri tipi teçhizat kullandığını söyledi.

Saldırganın öldürülmesi sonrası çekilen görüntüde, cesedinin yanında yarı otomatik AR-15 tipi silah görülüyor.

Bir görgü tanığı, “10 el silah sesi duydum, sonra 10 ila 15 tane daha geldi. Siyahlar içinde bir adamın etraftakilere ateş açtığını gördük ve içeri kaçtık” dedi.

Texas eyaletinde 21 yaşını geçmiş kişiler, sabıkaları bulunmuyorsa, ruhsata ihtiyaç duymadan tabanca sahibi olabiliyor.

Uzun namlulu silah sahibi olmak isteyenler içinse çok az sınırlama bulunuyor.

Gun Violence Archive (Silahlı Şiddet Arşivi) isimli oluşum, ABD’de bu yıl şu ana kadar dört ya da daha fazla kişinin öldürüldüğü en az 198 silahlı saldırının yapıldığını açıklıyor.