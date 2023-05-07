ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü

ABD’de Texas eyaletinde bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda en az sekiz kişi öldürüldü. Dallas kenti yakınlarındaki olayda saldırgan polis tarafından öldürüldü.

ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü
BBC TÜRKÇE
ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırı Reuters
ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırı

ABD’de Texas eyaletinde bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda en az sekiz kişi öldürüldü. Dallas kenti yakınlarındaki olayda saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Olay anının görüntülerinde, AVM’nin otoparkında çok sayıda kişinin araçlarını koruma olarak kullandığı görülüyor.

Görgü tanıkları silahlı adamın, AVM çevresindeki kişilere gelişi güzel şekilde ateş açtığını söyledi.

Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

En az yedi kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bunlardan üçünün durumu kritik.

Yerel itfaiye şefi Jonathan Boyd, 6 kişinin olay yerinde, iki kişinin hastanede öldüğünü söyledi.

Polis Müdürü Brian Harvey de, saldırganın, silah seslerini duyan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kurbanlar 5 ila 51 yaş arasında bulunuyor.

Texas Valisi Greg Abbott olayı bir trajedi olarak niteledi ve yerel yetkililere yardıma hazır olduklarını söyledi.

Polis elinde görüntü olan kişilerin yetkililere başvurmasını istedi.

Görgü tanıkları silahlı saldırganın, tamamen siyah giyindiğini ve askeri tipi teçhizat kullandığını söyledi.

Saldırganın öldürülmesi sonrası çekilen görüntüde, cesedinin yanında yarı otomatik AR-15 tipi silah görülüyor.

Bir görgü tanığı, “10 el silah sesi duydum, sonra 10 ila 15 tane daha geldi. Siyahlar içinde bir adamın etraftakilere ateş açtığını gördük ve içeri kaçtık” dedi.

Texas eyaletinde 21 yaşını geçmiş kişiler, sabıkaları bulunmuyorsa, ruhsata ihtiyaç duymadan tabanca sahibi olabiliyor.

Uzun namlulu silah sahibi olmak isteyenler içinse çok az sınırlama bulunuyor.

Gun Violence Archive (Silahlı Şiddet Arşivi) isimli oluşum, ABD’de bu yıl şu ana kadar dört ya da daha fazla kişinin öldürüldüğü en az 198 silahlı saldırının yapıldığını açıklıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı
BBC Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar ...
BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı
BBC BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı ...
İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki Muhafazakar Parti hayal kırıklığı yaşıyor, İşçi Partisi memnun
BBC İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki ...
Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi öldürüldü
BBC Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi ...
ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete karşı kışkırtma' yapmaktan suçlu bulundu
BBC ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete ...
Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri uyarıldı
BBC Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri ...
Zelenskiy’den Hollanda’ya sürpriz ziyaret
BBC Zelenskiy’den Hollanda’ya sürpriz ziyaret
3. Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı gruplar 'yeni kanun çerçevesinde' protesto yapabilecek
BBC 3. Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı ...
Seçim yasakları bugün başlıyor! 2023 Seçim yasakları neler?
BBC Seçim yasakları bugün başlıyor
Yeni Alzheimer ilacı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor
BBC Yeni ilaç, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.